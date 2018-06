Microsoft je pobacao 864 servera u more, znate li zašto?

Više stotina web poslužitelja našli su se na dnu oceana blizu otoka Orkney kod Škotske. Poslužit će kao probni podvodni podatkovni centar

U sklopu projekta Natick , inicijative kojom se traži ekološki održive načine vođenja velikih računalnih podatkovnih centara, Microsoft je pored otoka Orkney kod Škotske u more istovario 864 web poslužitelja koje namjerava pretvoriti u podatkovni centar.

Ovaj će podatkovni centar biti pod nadzorom tijekom idućih 12 mjeseci. Bit će praćeni parametri kao što su potrošnja energije, razina vlažnosti u plovilu i temperature.

Microsoft je, u suradnji s Facebookom i španjolskim telekomom Telxius, prošle godine ušao u projekt Marea s ciljem polaganja kabela dugog 6.600 kilometara od plaže Virginia u Sjedinjenim Državama do grada Bilbaa u Španjolskoj. Taj bi podvodni kabel trebao omogućiti prijenos podataka brzine do 160 terabita u sekundi, piše Next Web.