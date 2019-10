Pod stresom ste na razgovoru za posao? Probajte se svidjeti robotu

Ne samo da roboti oduzimaju poslove ljudima, oni sve češće odlučuju i tko će uopće moći raditi, a tko će se preseliti na brigu državnih socijalnih službi. Najveća švedska agencija za zapošljavanje TNG već koristi umjetno inteligentnu glavu robota za razgovore s kandidatima. Na taj su se korak odlučili jer čak 73 posto tražitelja posla u Švedskoj vjeruje da su bili diskriminirani tijekom procesa prijave

Osmišljeni da pomognu ljudima, oni preuzimaju sve više poslova, zbog čega ljudi postaju nepotreban višak na burzi rada, socijalni problem na plećima društvene zajednice. Ljudi to osjećaju pa se sve češće bune. Prije nekoliko dana tako je u rumunjskoj tvornici automobila, u kojoj se proizvode Dacijini modeli Logan, Sandero i Duster, došlo do spontanog štrajka radnika koji strahuju od otkaza zbog robotizacije proizvodnje.

'U početku sam bila prilično skeptična', rekla je novinarima Petra Elisson, jedna od ispitanih kandidatkinja. 'U početku sam pred sobom vidjela samo robota, no kako je razgovor odmicao, potpuno sam zaboravila da ne razgovaram s čovjekom.'

Tengai je robot u obliku glave. Postavljen na stol, on kandidata gleda u oči i postavlja mu niz pitanja, oponašajući pritom ljudske izraze. Za razliku od djelatnika iz ljudskih resursa od krvi i mesa, on nije podložan nesvjesnoj pristranosti na temelju spola ili etničke pripadnosti. On svako pitanje postavlja istim redoslijedom i na isti način. O konačnoj sudbini kandidata na kraju ipak odlučuju ljudi, no Tengaijevi tvorci iz Furhat Roboticsa nadaju se da će ubrzo usavršiti model koji će cijeli posao sam dovesti do kraja.