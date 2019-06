Rade brže i traže manje: Zbog robota će u sljedećem desetljeću bez posla ostati 20 milijuna radnika

U pitanju nisu samo radna mjesta u tvornicama. Bez posla će ostati i mnogi zaposlenici u raznim uslužnim djelatnostima. Dobra je vijest da automatizacija otvara i nova radna mjesta, a loša da posla neće biti za one bez škola i sve one čije poslove roboti obavljaju puno efikasnije

Do 2030. godine roboti bi mogli zamijeniti do 20 milijuna proizvodnih radnih mjesta širom svijeta, tvrde analitičari Oxford Economicsa. Radnicima koji zbog robota ostanu bez posla u industrijskim pogonima pridružit će se i mnogi iz uslužnog sektora u koji automatizacija ubrzano prodire. No to bi s druge strane trebalo potaknuti otvaranje drugih i drugačijih radnih mjesta te ubrzati gospodarski rast, smatraju analitičari.