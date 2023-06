Počeo je novi Steam Next Fest, isprobajte tone igara potpuno besplatno

Mentalitet 'moram ih odigrati sve' neće funkcionirati iz još jednog razloga, a to je trajanje događaja koje je svedeno na tjedan dana.

Započela je najnovija iteracija popularnog Steam Next Festa , tjedna tijekom kojeg proizvođači videoigara na Steamu predstavljaju nove naslove i što je najvažnije za nas - uz njih nude igrive demoe. Trenutno na popularnoj stranici možete besplatno isprobati stotine naslova koje, budimo realni, nitko normalan neće stići.

Ako vam je teško izabrati koju igru zaigrati, Steam će vam pokušati pomoći nizom preporuka. Zavisno o tome kakve igre imate na Steamu i koliko ste vremena u njima proveli, dobit ćete različite prijedloge na Steamovoj listi. Također vodite računa da sa zavšetkom Game Festa velik broj demo igara neće nestati iz ponude. Dave Oshry iz New Blood Interactivea objavio je da će demo Rise of The Triad: Ludicrous Editiona ostati dostupan zauvijek.

Sve, uglavnom, zavisi o proizvođaču, što znači da se u slučaju nekih igara slobodno možete opustiti i zaigrati ih nakon što je događaj koji, usput, traje od 19. do 26. lipnja, priveden kraju.