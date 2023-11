Peticija Microsoftu: Ne gasite podršku za Windows 10!

Sve je veći pritisak na Microsoft oko produljenja podrške za Windows 10, i dalje najkorištenijeg izdanja tog operativnog sustava.

Public Interest Research Group (PIRG) - zajednica američkih i kanadskih neprofitnih organizacija koje se, između ostalog, bave zaštitom potrošača - zahtijeva nastavak pružanja sigurnosnih ažuriranja za Windows 10 nakon listopada 2025.

U tu su svrhu pokrenuli internetsku peticiju Tell Microsoft: Don't leave millions of computers behind.