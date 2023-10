Windows Copilot dobiva novu važnu ulogu?

Nadella Copilot vidi u ulozi koju je dosad imalo dugme Start. Trebao bi postati ključan za upravljanje svim vašim iskustvima s aplikacijama.

Tako bi, primjerice, trebali samo reći Copilotu što želite, a on će vas ili odvesti do aplikacije koja vam može pomoći ili dovući aplikaciju do sebe. Pritom će vam pomagati u učenju, postavljanju upita i stvaranju, odnosno u potpunosti promijeniti vaše korisničke navike.

To bi moglo značiti kako bi upiti mogli biti i prilično neodređeni - recimo, 'trebam nešto za obradu fotografija' ili 'trebam pomoć s financijskim planiranjem' - ali i da će Copilot obavljati posao pokretanja i predlaganja aplikacija istovremeno, piše PC World.