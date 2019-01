Papa Franjo pokreće prvu aplikaciju za molitvu, evo kako funkcionira

Nova aplikacija, nazvana Click to Pray, obavijestit će 1,3 milijarde katolika za što se moli, a mogućnosti su široke, od molitve za mir u svijetu do zazivanja utjehe za ljude pogođene prirodnim katastrofama

Papa Franjo nikad za sebe nije smatrao da je na 'dobar dan' s modernim tehnologijama. No to ga nije obeshrabrilo pa je povukao prstom po ekranu tableta kako bi pokrenuo aplikaciju. Da bude siguran u to što radi, pogledao je svećenika koji je držao tablet te ga pitao: 'Je li bilo dobro?'. Svećenik je potvrdno kimnuo glavom.