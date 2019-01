Konačno dolazi novi Messenger, pogledajte što sve donosi

Dizajn o kojem se pričalo prošle godine navodno kreće prema svim uređajima, s time da Facebook naglašava kako će aktivacija biti - postupna

Sjećate li se što ste radili prošlog svibnja? U to doba Facebook je tijekom konferencije F8 najavio redizajn svoje apilikacije za čavrljanje, no kako stvari stoje do danas ju mnogi korisnici nisu još vidjeli. Prema najnovijim vijestima, redizajn Messengera stiže i na App Store i Google Play, dok Verge potvrđuje da je novo sučelje dostupno na oba operativna sustava.