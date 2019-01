Što ste danas pojeli u menzi? Odgovor ima studentska aplikacija iz domaće kuhinje

U budućnosti aplikaciju planiraju obogatiti i drugim sadržajima, no prvotni je cilj bio izraditi alat koji odgovara na pitanje: što smo danas pojeli u menzi? NutriMenza odgovor na to pitanje daje unutar nekoliko klikova.

NutriMenza je aplikacija koja procjenjuje nutritivnu vrijednost jela u menzama Studentskih centara u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, gdje se svakodnevno hrane deseci tisuća studenata. To je ujedno i prva hrvatska aplikacija čija je funkcija procjena nutritivnog unosa. Ona nudi podatke o nutritivnim vrijednostima 240 jela dostupnih u studentskim restoranima.

Ideja da izrade aplikaciju pala im je na pamet nakon što je lani na portalu Studentski.hr objavljen članak u kojem je pisalo kako su sva jela u studentskim restoranima u Zagrebu, Splitu, Osujeku i Rijeci pripremljena prema vrijednostima iz dokumenta 'Standardizacija studentske prehrane' iz 2013. A baš nekako u to vrijeme Josip je bio na praksi u Studentskom Centru Zagreb – restoran Cvjetno naselje gdje je morao izračunati prehrambene vrijednosti - energiju, proteine, masti i ugljikohidrate - jela koja se nalaze u dnevnim menijima.

Nakon prakse ostao mu je dokument, kao i svi izračuni te mu je rečeno kako ih može koristiti za daljnje radove, diplomski ili druge projekte. U susret su mu izašli i djelatnici restorana koji su rado odgovorili na sva njegova pitanja.

Skinuli su i verziju normativa koja je dostupna na internetu te ih usporedili kako bi bili sigurni da se sve vrijednosti i količine namirnica podudaraju.

'Drugi alat koji smo koristili bile su hrvatske nutritivne tablice, Tablice o sastavu namirnica i pića koje su izradile Antoinette Kaić-Rak te Katica Antonić. Prilikom izrade aplikacije najviše nam je vremena oduzelo stalno kontroliranje podataka koje smo unosili kako bi bili sigurni da su sve vrijednosti u aplikaciji točno izračunate', kaže Kukina.

Za sada samo na Androidu

Aplikacija NutriMenza trenutno je dostupna samo za Android platforme. Izrada za iOS platformu tehnički je zahtjevnija, a u Hrvotskoj je ionako koristi tek 12 do 15 posto stanovništa, objašnjava Kukina.

'Cilj nam je bio izbaciti aplikaciju do Nove godine pa nismo htjeli gubiti dodatno vrijeme. No, ovisno o povratnim informacijama koje dobijemo od korisnika NutriMenze, odlučiti ćemo hoćemo li je napraviti dostupnom i za iOS', kaže Kikina. Do daljnjeg, NutriMenza se može besplatno skinuti na Androide putem Google Playa.

Za sportaše, vegetarijance, vegane, dijabetičare i rekreativce

Procjena nutritivnog unosa u doba kada drastično raste broj pretilih osoba u Hrvatskoj od iznimne je važnosti, uvjereni su tvorci NutriMenze i podsjećaju na poražavajuće statističke brojke. Naime, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2016. povećana tjelesna masa registrirana je kod 16 posto studenata, dok ih je 5.5% pretilo. No, ova aplikacija nije namijenjena samo studentima koji imaju prekomjernu tjelesnu masu.