Ne želite da Apple, Facebook i Google prate vaš svaki korak? Evo što možete poduzeti

Donosimo nekoliko jednostavnih savjeta i preporuka kako smanjiti razinu praćenja koje velike tehnološke tvrtke obavljaju putem vaših pametnih telefona i srodnih uređaja

Problem je i to što većina ljudi ne razumije kako praćenje doista funkcionira, a tehnološke tvrtke nisu se baš pretrgle objašnjavajući što i kako rade.

Korisnike pametnih telefona ne pita se eksplicitno žele li biti praćeni u svakom trenutku svaki dan. No, telekomi, proizvođači smartfona, razvojni programeri i društvene mreže redom tvrde kako imaju dozvolu korisnika za praktično trajno praćenje na osobnoj razini.

Primjerice, obje tvrtke omogućavaju isključivanje lokacijskih servisa poput praćenja putem GPS-a u svojim operativnim sustavima za mobilne uređaje. No, to ih neće nužno onemogućiti u prikupljanju podataka o vašoj lokaciji, kao ni u prodaji ti podataka trećim stranama.

Većina tvrtki načine upravljanja i korištenja osobnih podataka opisuje u politikama zaštite privatnosti. U većini slučajeva korisnici trebaju kucnuti na dugme kako bi prihvatili uvjete prije no što počnu koristiti.

Možete isključiti lokacijske servise tijekom surfanja ako otvorite Settings, pa Privacy Location Services, Safari Websites i odaberete Never.

Koristite li iPhone ili drugi uređaj s operativnim sustavom iOS , u aplikaciji Google Maps namjestite postavke za lokaciju na While Using. Otvorite Settings, Privacy Location Services i odaberite Google Maps pa napravite izmjenu.

U padajućem izborniku gore lijevo otvorite Activity Controls. Isključite Web & App Activity i Location History. Google će vas upozoriti kako neke od njegovih usluga neće podjednako dobro raditi ako su ove postavke isključene. To se poglavito odnosi na njihovog digitalnog pomoćnika Assistanta i pametni zvučnik Home.

Čak i ako ste isključili značajku Location History Google često pohranjuje vašu točnu lokaciju. Evo kako to možete ograničiti na bilo kojem uređaju.

Što možete s uređajima s Androidom?

Ako imate uređaj s operativnim sustavom Android otvorite Settings, pa Security & location. Skrolajte do Privacy. Kucnite Location. Ovdje možete isključiti ovu značajku za cijeli uređaj.

Za pojedine aplikacije dozvole možete namjestiti ako otvorite App-level permissions. Za razliku od iOS-a Android nema postavku While Using. Ne možete ni isključiti servis Google Play, koji vašu lokaciju daje drugim aplikacijama ako ga ostavite uključenim.

Razmislite hoćete li se ulogirati u pojedine servise, poput primjerice Chromea. U tom web pregledniku također možete promijeniti početnu internetsku tražilicu.

Kako obrisati povjest praćenja lokacije na bilo kojem uređaju?

Na stranici myactivity.google.com potražite sličicu lokacijske značke uz riječ 'details'. Kucnete li na to otvorit će se prozor s poveznicom na kojoj će pisati nešto poput 'From your current location.'