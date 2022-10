Ovo su tri stvari koje morate odmah napraviti želite li privatnost na WhatsAppu

Jedna od najpopularnijih aplikacija za razgovore u pokretu WhatsApp namijenjena je komunikaciji među korisnicima, no ponekad od očiju prijatelja i ostalih s kojima komunicirate ovim kanalom želite sakriti svoju online prisutnost. Nastavite čitati jer vam je za ovu izmjenu potrebno tek nekoliko koraka

WhatsApp omogućuje korisnicima da vide kada su njihovi kontakti zadnji put bili aktivni na platformi i koriste li trenutno aplikaciju. Ipak, kada je netko online, to ne znači nužno da je vidio vašu poruku, moguće je da samo trenutno koristi aplikaciju. Last Seen odnosi se na posljednji put kada je osoba koristila WhatsApp i također ne znači da je vidjela vašu poruku. Jedini način da saznate je li netko vidio vašu poruku su plave kvačice pored nje.

Ako ne želite da vaši kontakti znaju vaš online status te podatak kada ste zadnji put bili online, možete to jednostavno sakriti, učiniti dostupnim samo svojim kontaktima ili isključiti tu mogućnost za određene kontakte putem postavki aplikacije.

Koraci za skrivanje vašeg zadnjeg pregledavanja poruka ili online statusa na WhatsAppu su prilično jednostavni: