Poslali ste poruku i požalili? Evo kako riješiti problem na iPhoneu

iPhone je u iMessageu dobio mogućnost poništavanja slanja, kao i uređivanja poruka - evo kako ih možete koristiti i vi

Bez obzira jeste li krivoj osobi poslali poruku ili postali žrtvom automatskog ispravljanja teksta, sigurni smo da ste bar jednom u iMessageu htjeli izbrisati ili urediti poruku. S dolaskom iOS-a 16 to možete, no morate voditi pažnju na par malih sitnica.

Kako poništiti slanje poruke?

Ako želite poništiti slanje, morate voditi računa da za to nakon slanja imate samo dvije minute vremena. Da biste izbrisali poruku, samo dugo pritisnte na nju, birajte 'Undo Send' i to je to. Vidjet ćete animaciju u kojoj poruka eksplodira u hrpu piksela, piše Wired.