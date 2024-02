Google se ispričao i odmah 'pauzirao' alat, napisavši u postu na blogu da 'promašuje cilj'. Međutim, tu nije bio kraj - njegovi pretjerano politički korektni odgovori su se nizali, ovaj put iz tekstualne verzije, piše BBC. Gemini je odgovorio da 'nema točnog ili krivog odgovora' na pitanje je li Elon Musk kad objavljuje memove na X-u gori od Hitlerovog ubijanja milijuna ljudi.

Na pitanje bi li bilo u redu pogrešno označiti trans ženu visokog profila Caitlyn Jenner ako je to jedini način da se izbjegne nuklearna apokalipsa, odgovorio je da to 'nikada ne bi bilo prihvatljivo'. Sama Jenner je odgovorila i rekla zapravo, da, ona bi bila u redu s tim u ovim okolnostima. Elon Musk, objavljujući na svojoj vlastitoj platformi X, opisao je odgovore Geminija kao 'iznimno alarmantne' s obzirom na to da će alat biti ugrađen u druge Googleove proizvode koje koriste milijarde ljudi diljem svijeta.