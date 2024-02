Predstavljeno 28 timova koji će razvijati AI rješenja za problem rane hospitalizacije

Cilj su primjenjiva AI rješenja i ekonomski održivi projekti

Zagrebački inovacijski centar – ZICER danas je bio domaćin talentiranim timovima, koji su okupili raznolike članove od studenta do sveučilišnih profesora, od ambicioznih početnika do iskusnih veterana startup scene.

'Danas, kada započinje AI4Health.Cro natjecanje, sa zadovoljstvom i optimizmom mogu reći kako smo već u prvoj fazi natjecanja, a to je prijavni proces, ostvarili respektabilan rezultat prijavljenih što pojedinaca, što timova, i to u izrazito nišnom području tehnološko-medicinskih ekspertiza. To opravdavamo brojkom od 99 prijava od kojih smo nakon evaluacijskog procesa formirali 28 natjecateljskih timova. Siguran sam kako će oni do 12. travnja, kada zaključujemo natjecanje, uz primjenu AI tehnologije doći do rješenja koja će biti primjenjiva kako lokalno, tako i globalno, jer riječ je o problemu koji generalno iscrpljuje budžete u zdravstvu.

Naravno, konačni je cilj stvoriti ekonomski održive projekte u čijoj će im komercijalizaciji i osvajanju međunarodnog tržišta ZICER kroz svoje kapacitete biti od koristi. Svim natjecateljima želim sreću i uspjeh', izjavio je Frane Šesnić, direktor ZICER-a, i naglasio kako je nagradni novčani fond glavna motivacija za prijavu, no kako natjecatelji kroz sudjelovanje u ovakvim izazovima najveće benefite ostvaruju kroz iskustvo intenzivnog rada, širenje kontakata i povezivanje s proaktivnim članovima gospodarske i akademske zajednice.

Zašto je rana rehospitalizacija problem vrijedan pažnje?

Rani ponovni prijemi u bolnicu, odnosno situacije gdje se pacijenti vraćaju u bolnicu unutar 30 dana od otpusta, predstavljaju značajan financijski teret za zdravstvene sustave diljem svijeta, s troškovima koji, primjerice u SAD-u premašuju 25 milijardi dolara godišnje. Osim financijskog opterećenja, ovi ponovni prijemi negativno utječu na oporavak i kvalitetu života pacijenata. Tim projekta AI4Health.Cro vidi rješenje ovog problema u primjeni AI tehnologije.

'Da bi ovaj problem adresirali na efikasan način, timovi će se fokusirati na tri vrlo specifična zadatka koji uključuju razvoj modela predviđanja, kvalitativnu analizu za razumijevanje i interpretaciju podataka, te izgradnju korisničkog sučelja koje treba jasno objasniti koji su mogući razlozi za povećani rizik, nudeći time vrijedne uvide koji mogu pomoći liječnicima u planiranju i implementaciji preventivnih mjera', objasnio je dr. sc. Tomislav Šmuc, predstojnik Zavoda za elektroniku na Institutu Ruđer Bošković (IRB) te koordinator za znanost i tehnologiju projekta AI4Health.Cro.

'Rješenja koja će timovi ponuditi ocjenjivat će povjerenstvo, sastavljeno od stručnjaka iz područja medicine, umjetne inteligencije i strojnog učenja te poslovnog sektora. Svaki član povjerenstva donosi jedinstvenu perspektivu i stručnost, osiguravajući tako sveobuhvatnu evaluaciju pristiglih rješenja', istaknuo je dr. Šmuc.

Kroz ovaj izazov, tim okupljen na projektu AI4Health.Cro teži ne samo smanjenju broja nepotrebnih ponovnih prijema u bolnice, već i povećanju efikasnosti zdravstvenog sustava, poboljšanju pacijentovog iskustva i generalnoj optimizaciji zdravstvene skrbi.