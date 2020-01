Ovi dodaci poboljšat će vaše korisničko iskustvo u Gmailu

Ako vas je ikad zanimalo digitalno praćenje primljenih poruka izabranog pošiljatelja, katalogiziranje primljene pošte ili čak vizija Gmaila koju je stvorio njegov izvorni tvorac, bacite pogled na naš izbor dodataka za popularni web mail

Michael Leggett je bivši dizajner u Googleu koji smatra da Simply Gmail proširenje za Chrome može nadoknaditi sve što je nestalo nakon što je kompanija odlučila ugasiti popularni Inbox. Ekstenzija za početak skriva bočne izbornike koji su nerijetko zatrpani razgovorima, oznakama i aplikacijama. Traka za pretargu na vrhu je također automatski skrivena, no može se aktivirati jednostavnim klikom. Konačno - više nema masivnog logotipa Google.

Gmail je vrlo koristan alat, koristili ga vi na laptopu, stolnom računalu ili telefonu. Ako ga najčešće koristite na stolnom računalu ili laptopu, on može biti puno bolji ako ga uparite s nekom od ova ti preporuke vrijedna dodatka.

Darwin Mail

Hrpa korisnika Inboxa mjesecima bijesni na Google zato jer su ugasili njihovu omiljenu aplikaciju te ju zamijenili 'čistim' Gmailom. Premda postoji nekoliko jako dobri Google Inbox alternativa, Darwin Mail jedini pažljivo rekreira sučelje Inboxa te pruža njegove najpopularnije značajke.

Skoro sve što je bilo super vezano uz Inbox i dalje je značajka Darwin Maila. Izgleda i radi kao Inbox, ima istu kolor šemu i mogućnost 'prikaza važnih poruka'. Darwin Mail traži pristup vašem Gmailu, no i dalje nema neke od njegovih značajki. Dobra strana priče je što za Darwin Mail ne morate skidati niti instalirati apsolutno ništa. Odite do aplikacije, kliknite na 'Get Free Access' u moći ćete ga početi koristiti za nekoliko sekundi.

Darwin Mail možete pronaći ovdje.