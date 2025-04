Ovi američki brendovi bit će najviše pogođeni Trumpovim carinama

Tehnologija: Apple, Amazon i Nvidia pod udarom carina

Trumpove carine posebno su usmjerene na azijske zemlje, prvenstveno na Kinu, na čiju je robu uvedena carina od čak 54 posto. To je izazvalo paniku među ulagačima, osobito u tehnološkom sektoru, koji u velikoj mjeri ovisi o azijskoj proizvodnji komponenti.

Apple, najvrjednija kompanija na svjetskim burzama, u jednom je danu izgubila više od 300 milijardi dolara tržišne vrijednosti – što je njezin najveći dnevni pad od 2020. godine. Strahuje se da će carine znatno povećati troškove proizvodnje i dovesti do rasta cijena proizvoda poput iPhonea.

Većina Appleove proizvodnje odvija se u Kini, a dodatni udarac stigao je i iz Indije i Vijetnama, koje su SAD-u odgovorile carinama od 26, odnosno 46 posto.

Ni druge velike tehnološke kompanije nisu pošteđene. Amazon, kao jedan od najvećih prodavača uvozne robe, izgubio je gotovo 190 milijardi dolara tržišne vrijednosti. Više od polovice prodavača na Amazonovu tržištu trećih strana dolazi iz Kine, prema podacima MarketPlace Pulsea.

Bank of America upozorava da će carine imati negativan čimbenik za sektor e-trgovine. Ipak, ističe da veliki igrači poput Amazona i eBaya imaju veću mogućnost zamjene dobavljača, a uz globalni rast cijena mogli bi čak ostvariti dodatne prihode jer zarađuju provizije na ukupnu prodajnu cijenu.

Nvidia, vodeći proizvođač čipova ključnih za razvoj umjetne inteligencije, izgubila je 210 milijardi dolara tržišne vrijednosti nakon što su Trumpove carine od 32 posto zahvatile Tajvan, odakle uvozi većinu svojih poluvodiča. Na početku trgovanja u petak, dionice Applea pale su za tri posto, Amazona za jedan posto, a Nvidia je zabilježila pad od gotovo šest posto.

Modna industrija: Poskupljuju tenisice, traperice i odjeća

Carine su snažno pogodile azijske tvornice koje opskrbljuju svjetsku modnu industriju. Cijene Nikeovih tenisica Jordan, traperica Levi’s i odjeće brenda Gap mogle bi značajno porasti na američkom tržištu.

Unatoč nastojanjima da smanji ovisnost o kineskoj proizvodnji, Nike je u četvrtak izgubio 13 milijardi dolara tržišne vrijednosti. Prošle godine čak 95 posto Nikeove obuće proizvedeno je u Kini, Vijetnamu i Indoneziji – zemljama koje su sada pod najvišim carinskim stopama.

Uz to, 60 posto Nikeove odjeće dolazi iz Vijetnama, Kine i Kambodže. No, s obzirom na to da više od polovice prodaje ostvaruje izvan SAD-a, Nike ipak ima određenu zaštitu od eventualne recesije na domaćem tržištu.

Gap, koji se najviše oslanja na proizvodnju u Vijetnamu, bilježi pad dionica od više od 20 posto, dok su dionice Levi’sa pale za gotovo 14 posto, a Under Armour za 19 posto. U petak su dionice Nikea pale za dodatna četiri posto, Gapa više od dva posto, Levi’sa za gotovo pet posto, a Under Armoura za više od sedam posto.

Putovanja i turizam: Zrakoplovstvo i kruzeri na udaru

Od globalne recesije i smanjenja potrošnje strahuje se i u sektoru putovanja. Investitori su masovno povlačili sredstva iz dionica zrakoplovnih i turističkih tvrtki.

Boeing je zabilježio pad od preko 10 posto, nakon što je Trump ukinuo carinsku pogodnost koja je vrijedila 45 godina. Time je prekinut sporazum iz 1980. pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije, koji je omogućio bescarinski izvoz američkih zrakoplova u Europu.

Kao najveći američki izvoznik po vrijednosti, Boeing izvozi oko 80 posto svojih komercijalnih zrakoplova. Rast troškova proizvodnje mogao bi se uskoro preliti i na cijene avionskih karata.

Snažan pad zabilježile su i kruzerske kompanije. Dionice Norwegian Cruise Linesa pale su više od 16 posto, dok su tvrtke poput Carnivala, Royal Caribbeana, Vikinga i Lindblada u jednom danu izgubile ukupno gotovo 10 milijardi dolara tržišne vrijednosti.

Ni Disney, kao najveća svjetska zabavna kompanija koja upravlja tematskim parkovima i kruzerima, nije bio pošteđen – dionice su mu pale gotovo 10 posto. U petak su dionice Boeinga pale za dodatnih 9 posto, Norwegian Cruise Linesa za gotovo 8 posto, a Disneyja za 3,8 posto.

Financije: Kreditne kartice i investicijske banke pod pritiskom

Iako carine formalno pogađaju robu, a ne usluge, posljedice su se osjetile i u financijskom sektoru. Analitičari strahuju da bi Trumpove mjere i protumjere drugih država mogle dovesti do naglog gospodarskog pada i recesije.

Dionice American Expressa (Amex) pale su za gotovo 10 posto. Za razliku od konkurenata poput Vise (pad od dva posto) i Mastercarda (pad od tri posto). Amex je mnogo manji od svojih globalnih rivala koji kotiraju na američkoj burzi – dionice Vise pale su za dva posto, dok su Mastercard pale za tri posto – ali je najveći dio njezina poslovanja vezan uz američke potrošače.

Goldman Sachs, koji je Trumpove mjere već ranije nazvao 'šokom za gospodarski rast', zabilježio je pad od gotovo 10 posto zbog zabrinutosti da bi poslovne investicije i spajanja mogli usporiti. Dionice Morgan Stanleya pale su za 9,5 posto. Na otvaranju burze u petak, dionice American Expressa pale su za dodatnih 6,4 posto, Goldman Sachsa za 7,6 posto, a Morgan Stanleya za 7,9 posto.