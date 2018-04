Ovako ćete uskoro moći prepoznati lažne vijesti na Facebooku

Novi alat dodat će uz vijesti set informacija koji će uključivati link na Wikipediju, podatke o izvoru vijesti, povezane članke, kao i informacije o autoru, između ostalog

News Feed uskoro bi nam trebao pomoći u razlikovanju pouzdanih i nepouzdanih izvora informacija. Novi alat dodat će uz vijesti set informacija koji će uključivati link na Wikipediju, podatke o izvoru vijesti, povezane članke i ukupan broj dijeljenja na Facebooku, kao i biografske podatke o autoru i poveznice na njegove druge članke.

Do njega će biti moguće doći ako kliknete na sličicu about this article u donjem lijevom kutu slike članka, piše Business Insider.

Evo kako bi to trebalo izgledati: