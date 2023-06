Hoćemo li uskoro imati detaljnu trodimenzionalnu kartu svemira? Lako moguće

Sastavljen od 80 terabajta, on sadrži više od 3,5 tisuća snimaka noćnog neba u razdoblju od šest mjeseci.

Ti podaci su prvi korak prema mapiranju više od 40 milijuna galaksija, kvazara i zvijezda.

Profesor Carlos Frenk s Durhama, član međunarodnog odbora DESI-ja, rekao je da je to „najambiciozniji pothvat dosad kako bi se pronašli odgovori na neka od najtemeljitijih pitanja u znanosti – od čega je sastavljen naš univerzum? Kako je on postao to što je? Što donosi budućnost?”.