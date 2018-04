Ovaj iPhone X oduševljava, a nikada nije ugledao svjetlo dana

Američka Federalna komisija za komunikacije objavila je fotografije zlatnog iPhonea X koji nikad nije pušten u prodaju

Iako su iPhone 8 ili iPhone 8 Plus već obukli zlato, najnapredniji i najskuplji Appleov telefon, iPhone X, nije doživio istu sudbinu može se nabaviti jedino u crnoj i srebrnoj verziji. No izgleda kako to nije bio prvotni plan jer su u javnost izašle fotografije prototipa u zlatnoj.