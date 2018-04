Domaća aplikacija umjesto vas traži i plaća parking, a već je dostupna u osam gradova

PayDo nudi pregršt mogućnosti, od traženja slobodnog parkinga do plaćanja mjesta i produženja karte u osam većih hrvatskih gradova, a uskoro će biti dostupna u još dva. Osim toga, tvrtka Infoart planira širenje na javne garaže, ali i mnoge druge usluge poput punjenja električnih automobila i plaćanja ulaznica za nacionalne parkove

Bezgotovinsko plaćanje na dva načina

Plaćanje parkinga moguće je putem kartica ili prepaid računa i bez SMS troškova. Posebno je zanimljiva jer omogućava plaćanje svih vrsta karata – od satnih, dnevnih, povlaštenih stanarskih do mjesečnih parkirnih karata. Osim što je besplatna, građanima nudi dodatnu uštedu do 30 posto, kažu iz tvrtke. Uz to, svi će korisnici koji plate MasterCardom do kraja godine dobiti povrat od 10 posto plaćenog iznosa.

Osim toga, preko aplikacije je moguće naći slobodno mjesto što omogućavaju senzori postavljeni na parkinzima. Sva su mjesta označena na karti unutar sučelja i, jednom kad se automobil parkira, PayDo će ga označiti zauzetim.

Također omogućava plaćanje dnevnih parkirnih kartata izdanih od strane kontrolora. Pregled ukupnog troška dostupan je na mjesečnoj razini i šalje se na mail korisnika. Na taj način žele izići u susret poslovnim korisnicima koji plaćaju parking svojim zaposlenicima te ugostiteljima koji možda nemaju vlastita parkirna mjesta, a žele uslugu uključiti u cijenu smještaja te će to moći učiniti preko vaučera i QR kodova.

Moći će je koristiti i turisti

Korisnici koji žele odvojiti privatne i poslovne troškove to mogu učiniti tako da u aplikaciju dodaju više kreditnih kartica ili prepaid računa, a bit će moguće dijeljenje računa s drugim kontaktima, primjerice članovima obitelji.

Aplikacija je već zaživjela i trenutno se može koristiti u Splitu, Šibeniku, Poreču, Puli, Rovinju, Dubrovniku, Zadru i Osijeku. Od početka idućeg mjeseca, preko PayDoa parkirne će karte plaćati Varaždinci i Siščani. Gradovi uz obalu su odabrani kako bi tijekom sezone i turisti mogli plaćati parking na jednostavniji način jer do sada to nisu mogli ni SMS-om.

Iako za sada nije dostupna u Zagrebu iz Infoarta kažu kako za njenu primjenu postoje uvjeti.

'Zagreb je pitanje vremena i dobre volje grada Zagreba, svi tehnički preduvjeti postoje, praktički se usluga može uključiti sutra', rekao je Mario Hegedüs, izvršni direktor tvrtke.