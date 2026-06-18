Ovaj daleki planet nema predaha - zvijezda ga neprestano pretvara u pećnicu

Astronomi koji koriste James Webb Space Telescope otkrili su nove detalje o neobičnom egzoplanetu. Riječ je o takozvanom 'vrućem Jupiteru', klasi plinovitih divova koji kruže vrlo blizu svojih zvijezda i zbog toga su izloženi ekstremnim temperaturama. Međutim, HD 80606 b ističe se čak među njima. 'Vrući Jupiteri spadaju među najekstremnije egzoplanete koje poznajemo, no HD 80606 b ekstreman je čak za njih', izjavila je voditeljica istraživanja Tiffany Kataria iz NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon.

Plinoviti div HD 80606 b , udaljen 217 svjetlosnih godina od Zemlje , prolazi kroz jedno od najekstremnijih orbitalnih putovanja . Tijekom približavanja svojoj zvijezdi temperatura mu raste do oko 600 Celzija , što dramatično mijenja njegovu atmosferu i kemijski sastav.

Orbita koja stvara paklene uvjete

Za razliku od većine vrućih Jupitera, koji se nalaze stalno blizu svojih zvijezda, HD 80606 b ima izrazito izduženu eliptičnu orbitu koja traje 111 dana.

Tijekom dijela te putanje planet se približava svojoj zvijezdi toliko da njegova temperatura raste do približno 600 stupnjeva Celzija. Takvo naglo zagrijavanje uzrokuje velike promjene u kemiji atmosfere, pretvarajući ovaj egzoplanet u jedinstveni prirodni laboratorij za proučavanje ekstremnih planetarnih uvjeta, piše Space.



James Webb analizirao sastav atmosfere

Znanstvenici su koristili tehniku spektroskopije, kojom se svjetlost rastavlja na pojedine valne duljine. Budući da različiti kemijski elementi apsorbiraju i emitiraju svjetlost na karakterističan način, analiza spektra omogućuje određivanje sastava atmosfere planeta.

Promatrajući HD 80606 b prije, tijekom i nakon njegovog bliskog prolaska pored zvijezde, instrument MIRI na teleskopu James Webb otkrio je tragove spojeva poput metana i ugljikova dioksida te omogućio znatno detaljnije razumijevanje procesa koji se odvijaju u atmosferi planeta.

Ekstremniji nego što se očekivalo

HD 80606 b nije nepoznat astronomima. Planet je i ranije proučavao odnedavno ugašeni teleskop Spitzer, no novi podaci pokazali su da su temperaturne promjene još intenzivnije nego što su prethodna opažanja sugerirala. 'Teleskop James Webb pokazuje da je porast temperature planeta još ekstremniji nego što smo očekivali na temelju podataka sa Spitzera', rekla je Kataria.



Prema riječima istraživača, riječ je tek o početku analize prikupljenih podataka. Iz jednog jedinog skupa opažanja moguće je dobiti mnoštvo novih informacija o tome kako se ponašaju atmosfere plinovitih divova izloženih dramatičnim temperaturnim promjenama.



Rezultati istraživanja predstavljeni su na 248. sastanku American Astronomical Societyja održanom u kalifornijskoj Pasadeni.

