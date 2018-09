Otkrili smo koliko je zapravo dobar hrvatski smartfon NOA N10

Hrvatski proizvođač smartfona Noa izbacio je najnoviju verziju svoje perjanice NOA 10, a mi smo je imali priliku isprobati. Radi li se ovdje zbilja o najboljem hrvatskom smartfonu na tržištu?

Ako pratite NOA smartfone, znat ćete da je NOA N10 izašao i prošle godine, s time da je taj model stigao s jačim hardverom, dok je ovaj napravljen da pogodi malo nižu cjenovnu klasu i usput ponudi značajke koje ga, recimo to tako, čine kompetitivnim na tržištu.

Ekran rezolucije 2246 puta 1080 piksela je predivno kontrastan, adekvatne veličine i na njega zbilja nemam nikakvog prigovora. Što se zubića na vrhu ekrana tiče, on je dizajnerski element koji će možda iritirati ljubitelje Samsunga, no kao i što je to bilo s iPhoneom X – nakon pola sata korištenja telefona nisam niti znao da je tamo. Što se operativnog sustava tiče, riječ je o Androidu 8.1 oklopljenim u NOA Launcher. Aplikacije rade bez trzanja, sučelje je razumljivo i učinkovito, a sve počiva na plećima Androida 8.1 koji je, kao što već i svi znamo, dosta dobar mobilni operativni sustav.