Osobe s autizmom pomoću VR naočala osposobljavat će za tržište rada

'Za razumijevanje rezultata ovog projekta potrebno je znati da spektar u autizmu pojednostavljeno znači da je svaka osoba iz spektra različita. Od osoba koje su na samoj crti razlike između neurorazličitosti i neurotipičnosti do onih koje su uz svoju neurorazličitost opterećene drugim bolestima ili stanjima. To znači da, nažalost, ovim projektom nećemo moći pomoći svima, ali se čvrsto nadamo da ćemo otvoriti prostor obrazovanja i rada za mnoge kojima do sada to nije bilo moguće.

Isti tako, poslodavci, pa i društvo u cjelini trebaju znati da je stvaranje pravednog okruženja u kojem je jednakost vrijednost potrebno odmah i sad. Pri tome jednakost znači jednaka prava u postupku prijave za posao, pristup stalnom zaposlenju, kao i pravedne radne uvjete i plaće. Samo tako će dobiti pouzdanu, kvalitetnu i nadasve vrijednu radnu snagu te niti jednog momenta neće požaliti što su osobama iz autističnog spektra otvorili mogućnost rada.

Na kraju, želio bih poslati poruku osobama iz spektra autizma, njihovim obiteljima i nastavnicima: šaljite nam primjere dobre prakse uspješnih osoba iz autističnog spektra, vaše prijedloge i nadanja kako bismo nadogradili ono što smo zamislili za vas ovim projektom. UKLJUČITE SE, svima će to biti od velike pomoći. Naša je e-mail adresa: info@struka.hr', zaključuje Habek.