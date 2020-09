Osam značajki Appleove Siri za koje vjerojatno ne znate

Donosimo pregled manje poznatih značajki digitalne osobne pomoćnice koje bi vam mogle biti korisne i zanimljive

Siri može prelistati lokalnu ponudu kako bi provjerila kad koji film igra i gdje pa vam potom prikazati trailer za odabrani film ako joj je dostupan. Dovoljno je reći Play the trailer for [naziv filma].

Kako bi to bilo moguće provjerite je li vaša kontaktna kartica u vašem iPhoneu. Trebala bi se pojaviti pri vrhu aplikacije Contacts, pod My Card.

Otvorite aplikaciju Settings, pa u njoj odaberite Siri & Search. Promijenite opciju Siri Feedback u Only with 'Hey Siri'.

Potražit će određene web stranice

Siri će obično pokušati pronaći odgovarajuće web stranice kad ne razumije vašu zapovjed. No, možete joj naložiti potragu za konkretnom web stranicom i tako skratiti pretragu.

Recite joj Search the web for [vaš upit]. Možete joj reći i da upotrijebi određenu aplikaciju pritom - Search Bing for [vaš upit].

Pretragu ćete suziti ako ju precizirate. Primjerice, ako kažete Search for the American Revolution on Wikipedia Siri će ponuditi rezultate pretrage samo s tog web odredišta.

Može naučiti kako izgovoriti vaše ime ispravno

Recite Siri Learn how to say my name. Pitat će vas prvo za izgovor, pa potom pokušati oponašati. Tako ju možete naučiti svoje ili nečije tuđe ime.

Pritom možete birati između nekoliko izgovora, ali ju i naučiti da vam se obraća po nadimku ili bilo kojem drugom imenu.

Zakotrljat će bilo koju kockicu za vas

Bez obzira igrate li Čovječe ne ljuti se, Jamb ili Dungeons & Dragons, Siri ima spreman set kockica za vas, u rasponu od onih s tri do onih s 20 strana. Osim kockice, Siri može i baciti novčić za vas.