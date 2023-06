Orqa u Osijeku proizvodi 'VAR za kriminal': Doznali smo sve o sustavu BodyCam

'Sigurnost i povjerenje su tako upisani u temelje našeg produkta. Ono što je bila naša prednost jest činjenica da imamo bogato iskustvo u području FPV tehnologija (First Person View), odnosno kamera i brzog prijenosa podataka, u čemu smo jedna od vodećih svjetskih tvrtki. Sustav je trenutno u pilot-fazi s našim partnerima na projektu, AKD-om, koji je lider u području identiteta i sigurnosti, te AKD zaštitom', pojašnjava nam Jelušić.

Također, sustav je opremljen sustavom za geopozicioniranje, koji u zapovjedni stožer šalje točnu lokaciju službenika , ali i omogućuje napredne rekonstrukcije događaja s obzirom na to da sustav ima napredan žiroskop kojim je moguće odrediti i smjer i kut službenika u odnosu na događaj. Ovim sustavom kriminal se može svesti na minimum, a i kad se dogodi, vrlo se precizno može utvrditi koje je bilo činjenično stanje, zato smo ga i kolokvijalno nazvali VAR za kriminal ', kaže Jelušić.

'Kod našeg sustava ne radi se o običnom streamingu videozapisa, već o cjelokupnom mrežnom rješenju koje omogućava fiksnu latenciju videostreaminga. Latencija je vrijeme čekanja između poslane slike s kamere i toga da se ona vidi na udaljenoj poziciji. Primjerice, to najbolje možete vidjeti prilikom javljanja TV ekipa - voditelj u studiju pročita pitanje, a novinaru na terenu kasni informacija. Naš sustav je sveo latenciju na minimum i gotovo da se sve događa u stvarnom vremenu, latencijom koju je teško uočiti.

Mladi Osječani ponose se time što je cijeli njihov proizvod 'Made in Croatia' . 'Ta je činjenica jedinstvena prednost u odnosu na našu konkurenciju – naime sva konkurencija koju imamo u području videonaočala i ključnih komponenti za upravljanje dronovima dolazi iz Kine, a mi smo jedina nekineska tvrtka s takvim proizvodima', istaknuo je Jelušić u ranijim razgovorima s tportalom. Orqa također ima manji ured u Zagrebu, predstavništvo u Estoniji i SAD-u te holding kompaniju u Irskoj.

Sustav Vegvisir

Početkom 2021. s estonskim partnerima osnovali su startup koji razvija napredna rješenja u području 'situacijske svijesti za oklopna vozila'. U toj su specifičnoj niši debitirali sustavom Vegvisir, namijenjenom oklopnim vozilima, čijoj posadi omogućuju vidljivost bojišnice bez izlaska posade iz vozila kako bi se provjerilo okruženje.

To je prvi sustav namijenjen oklopnim vozilima koji za vizualizaciju koristi FPV videonaočale. Riječ je o inovativnim sustavima kamera, senzora i algoritama koji sintetiziraju slike s kamere. Pomoću videonaočala koje se stave na glavu, odnosno kacigu, članovi posade imaju pregled nad mješovitom stvarnosti okruženja, a uz to mogu prepoznati objekte udaljene i do deset kilometara. Oružane snage diljem svijeta njihovi su ciljani krajnji korisnici.

Za 2023. pripremili su, kako su ranije za tportal otkrili iz Orqe, vrlo ambiciozan plan. Primarni fokus im je rast u svim smjerovima, od financijskog do operativnog. Najavili su novu dokapitalizaciju u drugoj polovici 2023. Riječ je o, kako sami kažu, većoj investicijskoj rundi (Series A), a planiraju privući i neke od globalnih VC igrača iz Amerike kao lead investitore.

Popisu planova dodaju i FPV.Pro, prve naočale te vrste na svijetu, a klijenti iz Amerike i Izraela čekaju da im ove godine isporuče prve primjerke. Startaju i s prvim izvannastavnim programom upravljanja dronovima sa svojom opremom u Elektrotehničkoj školi u Osijeku, čime učenicima žele predstaviti posebne STEM pakete koji će uključivati Orqin dron, simulator, naočale i radiokontroler.