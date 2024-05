Olakšana svakodnevnica uz Samsung kuhinjske uređaje

Poveži se sa svojom kuhinjom

Na koncu kakva bi to pametna tehnologija bila bez da se može povezati s ostatkom vaših pametnih uređaja. Uz pomoć Samsung Smart Things aplikacije svim uređajima u kuhinji možete upravljati putem pametnog telefona, potrebno je samo povezati se i krenuti s radom. Također, traganje za receptima nikad nije bilo jednostavnije uz najnoviju generaciju mobitela Samsung Galaxy S24 Ultra. Novi pretraživač Circle to Search with Google omogućit će vam da jednim potezom prsta ili uz pomoć S Pen olovke samo zaokružite ono što vas je zainteresiralo, a informacije o proizvodu ili receptu odmah će se pojaviti na zaslonu.

Samsung kuhinjski uređaji donose inovaciju i praktičnost u svakodnevni život jer njihova pametna tehnologija omogućuje efikasno kuhanje, optimalno hlađenje i jednostavno upravljanje putem pametnog telefona. Sve to čini kuhinjske aktivnosti ugodnijima i produktivnijima, potičući kreativnost i uživanje u procesu pripreme hrane.