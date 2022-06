Odlučite li udahnuti zrak na Marsu bez posebne zaštite, dočekat će vas vrlo bolan scenarij

Ako biste na Marsu pokušali udisati zrak bez pomoći hermetički zatvorenog odijela, vrlo biste brzo umrli. Počeli biste se gušiti, a zbog niskog bi vam atmosferskog pritiska krv za to vrijeme jednostavno prokuhala. Mars je, tim rečeno, vrlo negostoljubiv planet i to ne samo zbog zraka. Na površini ima jako malo tekuće vode, a temperature su jako niske

Jedna od ključnih komponenti za preživljavanje na Marsu je kisik. Kisika, kao što vjerojatno i znate, na Zemlji ima puno, a proizvode ga biljke i neke vrste bakterija. On, doduše, nije jedini plin u Zemljinoj atmosferi - njegov je udio samo 21 posto, a skoro sve ostalo je dušik. Zemljani koji koriste kisik udišu mješavinu plinova, a izdišu onaj dio koji im ne treba, objašnjava The Next Web.

Prebacimo li se uz svo ovo znanje na Mars gdje je atmosfera relativno rijetka (oko 1 posto Zemljine), situacija je prilično jasna. Razlog zbog kojeg Crveni planet nema jednako gustu atmosferu kao Zemlja nije zbog inaćenja znatiželjnim Zemljanima, nego zato jer ima manju masu i gravitaciju koje nisu dovoljno jake da te plinove spriječe od bijega u svemir.

Nadalje, dominantan plin na Marsu je ugljikov dioksid koji je otrovan za ljude kad ga se udiše u velikim koncentracijama. Na sreću, ugljikov dioksid zauzima svega 1 posto naše atmosfere, no na Marsu je njegov udio puno veći - 96 posto.