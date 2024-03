Odisej je bio tek početak. Kako se zahuktava nova utrka na Mjesec?

'Ova misija je putokaz', rekao je Joel Kearns, suradnik administratora za istraživanje u NASA-inoj Upravi za znanstvene misije, na tiskovnoj konferenciji nekoliko dana poslije. 'Možete to smatrati testnim letom', dodao je. Misija Intuitive Machinesa dio je financiranja dobila od relativno novog, malo poznatog NASA-inog programa pod nazivom Commercial Lunar Payload Services (CLPS) . Njegov cilj je prvi put prenijeti odgovornost i tehničke detalje slijetanja na Mjesec na privatne tvrtke.

NASA je 3. svibnja 2018. objavila hrabro priopćenje: da će se istraživanje površine Mjeseca nastaviti u budućnosti, ali će izgledati drugačije. U istom duhu najavila je svoje ulaganje od 2,6 milijardi dolara (2,4 milijarde eura) do 2028. u ugovore na neodređeno vrijeme, za koje se natječe odabrani broj privatnih kompanija, kako bi se 'ubrzao' američki povratak na Mjesec.

Nicholas Peter , predsjednik francuskog Međunarodnog svemirskog sveučilišta (ISU), naziva ovaj novi NASA-in program početkom američke 'nove utrke na Mjesec' i pokušajem da se natječu s nedavnim uspješnim slijetanjima Indije, Japana i Kine. '[CLPS] pruža više mogućnosti za odlazak na Mjesec radi razvoja znanstvenih misija jer to više nije ograničeno na vladina tijela', rekao je Peter za Euronews Next.

Ova misija također je druga u sklopu programa CLPS koja je uspješno došla do lansiranja. U siječnju je Astrobotic Technology, sa sjedištem u Pittsburgu, pokušao prvi let, no nije uspio zbog curenja pogonskog goriva koje je onemogućilo slijetanje. Druge tvrtke koje financira NASA, poput Drapera i Firefly Aerospacea, rade na nadolazećim misijama.

Kasnije ove godine NASA očekuje Astroboticovu misiju VIPER do lunarnog južnog pola, isporuku tehnologije Firefly Aerospacea do bazaltne ravnice na Mjesecu i drugu misiju Intuitive Machinesa do Reiner Gamme.

Chris Boger, Draperov direktor svemirskih letova i istraživanja, rekao je da su prije NASA-inog novog programa CLPS svemirske misije privatnih tvrtki koje je poduprla vlada bile rijetkost. Umjesto toga, svemirska agencija bi privatnim tvrtkama dala zadatak da razviju samo neki dio svemirske letjelice. Draper je prvi ugovor s NASA-om sklopio 1959. za razvoj navigacijskog sustava za poznato slijetanje Apolla.

Boger je nedavno rekao da je došlo do ponovne 'eksplozije' komercijalnog interesa da se dođe na Mjesec. Dakle, nastavlja on, to daje NASA-i poticaj za pokretanje više misija i, prema tome, stvara se zdraviji prostor za svemirske startupe.