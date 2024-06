Od TikToka do politike: Hrvatska influenserica želi u Europski parlament

Skočak predvodi prvu neovisnu izbornu listu Generacije Z s dvanaestero kandidata starih između 19 i 30 godina. 'Ovo je eksperiment da vidimo je li to uopće moguće, nitko to još nije učinio', rekla je 26-godišnja Skočak agenciji France Presse. ali i nedavno u intervjuu za tportal.

Mladi Hrvati malo znaju o EU

Skočak nije prva koja je pokušala nove metode vođenja kampanje, rekla je francuskoj agenciji Marijana Grbeša, politologinja sa Sveučilišta u Zagrebu.

Toga će biti još jer je glavna poruka mladih da ne žele da se o njima priča, nego da se s njima razgovara. Grbeša smatra kako je samo djelomično točna percepcija da mladi nisu zainteresirani za politiku. Problem je u načinu na koji političari komuniciraju s njima, naglasila je.

Skočak prema anketama ima jednoznamenkastu podršku, ali ona ističe kako cilj njezine kampanje nije samo da bude izabrana nego i da informira. Njezini video isječci objašnjavaju izborni proces i pozivaju mlade da sudjeluju u oblikovanju političkog krajolika, piše France Presse.

U komentarima pod objavama mnogi pratitelji joj zahvaljuju što je napokon netko objasnio kako to sve funkcionira te pišu da će zbog nje po prvi put izaći na izbore. 'Skočak govori jezikom kojim govore mladi. To je veliki plus', rekla je Grbeša, dodajući da 26-godišnjakinja pokušava mobilizirati mlade.

Francuska agencija prenosi kako ankete pokazuju da mladi Hrvati slabo znaju kako funkcionira EU. Oko 71 posto njih smatraju da razumiju malo ili ništa o europskom savezu, dok je taj prosjek na razini cijele Unije 55 posto, pokazala su istraživanja Eurobarometra provedena za Europski parlament 2021. godine.

Skočak, pak, smatra da su mladi zainteresirani za europske izbore, no frustrirani su tradicionalnom politikom te trebaju ohrabrenje. U odlazećem sazivu EP-a samo je troje zastupnika bilo mlađih od 30 godina, za što Skočak kaže da se mora promijeniti. 'Mladi donose drugačiji pogled u donošenju politika. Toga definitivno nedostaje', rekla je.