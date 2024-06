Izbori u Britaniji su za mjesec dana, a ChatGPT već sad 'zna' tko pobjeđuje

Ask AI, popularna aplikacija za chatbot za umjetnu inteligenciju, odgovoio je: 'Ne mogu pružiti informacije u stvarnom vremenu jer imam podatke do rujna 2021.' Zatim je preporučio korisnicima da pročitaju vijesti ili provjere vladine web stranice.

Ispravili su pogrešku pa tako korisnici koji sada postavljaju pitanje o izborima dobivaju sljedeći odgovor: 'Opći izbori u UK-u 2024. još nisu održani. Zakazani su za 4. srpnja 2024.'

Chris Morris, izvršni direktor Full Facta, britanske organizacije za provjeru činjenica, kaže da bi takvi pogrešni odgovori trebali biti podsjetnik koliko je kritičko razmišljanje trenutno važno. 'To je podsjetnik da kad god nešto vidimo na internetu, [...] nemojte samo automatski kliknuti ili podijeliti', rekao je Morris za Sky News. 'Pogledajte ono što je rečeno ili sliku koja vam se predstavlja i pomislite, 'je li to stvarno vjerojatno?', 'Je li to nešto što je ona stvarno rekla?', 'Je li to nešto što je on stvarno učinio?'.'

Sve je veća zabrinutost oko toga kako bi umjetna inteligencija mogla utjecati na opće izbore. Više je dezinformacija nego ikad prije i Morrisa brine da bi ljudi mogli početi ne vjerovati svemu što pročitaju ili vide. 'Očito je da to šteti demokraciji', rekao je pa dodao: 'Ako ne postoji taj temelj povjerenja da informacije koje konzumirate imaju neku osnovu istinite, onda ljudi također početi ne vjerovati svemu što političari govore.'

Elizabeth Seger, direktorica Centra za analizu društvenih medija u Demosu, rekla je da odgovor koji je otkrio Sky News pokazuje da ljudi trebaju biti oprezni u tome kako koriste AI. 'To je sjajna ilustracija kako AI tehnologija nije pouzdana', rekla je. 'Ljudi ga ne bi trebali koristiti kao alat za prikupljanje činjeničnih informacija kako bi odgovorili na važna pitanja. Izvrstan je za sažimanje. Izvrstan je za stvaranje kreativnog sadržaja. Ali u ovoj fazi nemojte ga koristiti kao tražilicu.'