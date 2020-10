Od iduće godine bit će lakše preuzimati i koristiti aplikacije koje nisu u trgovini Google Play

Korisnici Androida već sad mogu instalirati i koristiti aplikacije iz drugih izvora. Iduće izdanje tog operativnog sustava trebalo bi dodatno olakšati takva preuzimanja i instalacije

Nova pravila namijenjena razvojnim programerima trebala bi olakšati korištenje trgovina aplikacijama mimo Googlevog dućana Play u sklopu operativnog sustava Android 12.

Korisnici Androida već sad mogu instalirati i koristiti aplikacije iz drugih izvora, poput primjerice Samsungove trgovine Galaxy. Iduće izdanje tog operativnog sustava trebalo bi dodatno olakšati takva preuzimanja i instalacije te pritom zadržati postavljene mjere sigurnosti.

Više pojedinosti o kakvim se promjenama pravila radi bit će objavljeno naknadno. No, svi koji prodaju digitalnu robu u aplikacijama i dalje će morati koristiti sustav naplate ugrađen u Google Play. Aplikacije koje ga ne koriste morat će to početi činiti najkasnije do 30. rujna 2021. godine.