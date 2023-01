Od grupiranja widgeta do bolje kontrole nad sučeljem: Ovo su stvari koje bismo na Androidu htjeli vidjeti u 2023.

Koje će točno značajke imati Android 14 kad izađe ove godine? Nadamo se da će imati bar jednu od ovih

Na ovaj način možete dodati korisne widgete na glavni ekran i izvući maksimum iz telefona bez zatrpavanja zaslona. Ova je značajka prvo izašla na iPhoneu, a kasnije ju je na svoje telefone uveo Samsung preko One UI-ja 5, što znači da bi bilo idealno da je uskoro kopira i Android, piše MakeUseOf .

Dok neki još čekaju dolazak Androida 13 na svoj telefon, Google već najavljuje Android 14, a on će na najmodernije uređaje stići tijekom 2023. Koliko god operativni sustav bio dobar, uvijek može biti bolji, a ove značajke bi, vjerujemo, mogle poboljšati korisničko iskustvo s Androidom 14.

U Play Storeu postoje aplikacije vanjskih proizvođača koje nastoje replicirati ovu funkciju, no većina je nepouzdana te zna prouzročiti nenamjerne poteškoće, poput rušenja aplikacija ili neslanja podsjetnika.

Još jedna zgodna značajka koju bismo htjeli vidjeti na Androidu 14 mogućnost je 'uspavljivanja' aplikacija koje se ne koriste. Nitko ne želi da im one bez razloga rade u pozadini, što znači da bi se njihovim uspavljivanjem moglo uštedjeti na resursima poput RAM-a, baterije i procesorske snage.

Indikator zdravlja baterije

Dugotrajno korištenje elektronike, pa tako i smartfona, troši bateriju na više načina - točnije, njezino zdravlje polako počne opadati, što znači da ne može držati jednaku količinu napajanja kao nekad. Drugim riječima, ograničava se sveukupan kapacitet baterije zbog prirodnog procesa trošenja hardvera.

Stanje baterije možete provjeriti na iPhoneu, no Android tu funkciju još nema. Baterija bi u idealnim okolnostima trebala ostati na oko 80 posto maksimalnog kapaciteta nakon 800 ciklusa punjenja, što znači da ako telefon punite jednom dnevno, bateriju biste trebali zamijeniti nakon otprilike dvije godine.

Ručna kontrola nad Material You

Sviđa nam se dizajn Material You s Androida 12, no problem je u tome što on ne nudi potpunu kontrolu nad pojedinim elementima korisničkog sučelja.

Primjerice, ne možete birati pojedine boje za panel Brzih postavki i widget sata. Sustav koristi izabrane palete boja te automatski aplicira one za koje 'misli' da su najbolje. Premda radi jako dobro, bilo bi super da i mi možemo mijenjati boje.

Podizanje slike s pozadine

Appleov iOS 16 uveo je zanimljivu značajku za iPhone: mogućnost podizanja elementa slike iz pozadine i instantnog dijeljenja s drugima. Riječ je o ugrađenom alatu koji miče pozadinu na slikama, no ono što ga čini posebnim je jednostavnost njegove primjene.

Sve što trebate napraviti je dugo pritisnuti subjekt koji će se izdvojiti te pružiti mogućnost povlačenja u okvir za tekst ili kopiranje i lijepljenje iz međumemorije. Brzo je, intuitivno i želimo da ga Android 14 uvede kao jednu od svojih značajki.