Novi virus vreba neoprezne korisnike Worda

Riječ je o naprednoj varijanti klasičnog lažnog dokumenda koji traži puno manje neopreza kako bi se instalirao na vaše računalo

Kako izbjeći virus?

Jednostavno - samo ne klikajte na neobične privitke. Svaki put kada primite mail sa naslovom 'TNT STATEMENT OF ACCOUNT', 'Request for Quotation', 'Telex Transfer Notification', 'SWIFT COPY FOR BALANCE PAYMENT' i tako dalje, nemojte otvarati privitke 'receipt.docx' ili 'receipt.rtf'. Provjerite pošiljatelja, provjerite imate li ažurirani Microsoft Office te konačno - ažurirajte svoj antivirus.