Inovativni Samsung The Freestyle prenosivi projektor dostupan za prednarudžbu uz super poklone

The Freestyle projektor krasi premium dizajn, a njegove značajke donose vrhunsko korisničko iskustvo i veliku dozu zabave

The Freestyle – inovativni prenosivi projektor tvrtke Samsung Electronics, nedavno je predstavljen na CES 2022, a ujedno je i prvi projektor takve vrste. Uređaj sadrži elegantan i lagan dizajn, donosi brojne značajke za kvalitetnu reprodukciju omiljenog video i audio sadržaja, a uz to korisnicima omogućava veliku dozu zabave bez obzira gdje se nalazili. U Hrvatskoj su danas otvorene i prednarudžbe za The Freestyle prenosivi projektor po maloprodajnoj preporučenoj cijeni od 7.499 HRK, a uz njega na poklon dobivate zaštitnu masku za Freestyle i tablet Galaxy Tab A8 3+32 GB Wifi (do isteka zaliha poklona).