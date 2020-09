Novi nevjerojatni prizori: Jupiterova velika crvena pjega se polako smanjue

Svemirski teleskop Hubble snimio je novu fotografiju Jupitera na kojoj jasno možemo vidjeti promjene vremenskih prilika plinovitog diva. Njegova najveća oluja, Velika crvena pjega, polako se smanjuje

Znanstvenici nemaju odgovor na pitanje zbog čega se to dešava, no jedno je sigurno: trenutni promjer joj je 15.800 km, dok je 2017. on bio 16.350 km. Zemlja, usporedbe radi, ima promjer 12.742 km. Ovo smanjivanje se, prema saznanjima znanstvenika, polako usporilo, no i dalje je u tijeku. Ispod Pjege se nalazi druga oluja pod imenom Oval BA. Riječ je o nevremenu koje je mlađe od Velike crvene pjege te koje je nastalo tijekom kasnih devedesetih od tri manje oluje.