Novi iskorak nagrađivane domaće IT tvrtke: Agency04 postaje Notch

Hrvatska IT tvrtka Agency04 od jučer posluje pod novim imenom Notch. Jedna od najbrže rastućih full service softverskih tvrtki u centralnoj Europi, koja posljednjih godina bilježi rast prihoda od 500 posto, sinoć je u zagrebačkom Petom Kupeu predstavila novi brend i planove za budućnost

'Postojimo osam godina, gotovo 200 nas je u timu i od prvog dana radimo velike i izazovne projekte. No naša priča nije samo tehnologija. Notch su ozbiljni procesi, ozbiljna komunikacija i najvažnije od svega - ozbiljni ljudi u našem timu. Zato Notch, kao izvedenica iz izraza Not Only Technology', rekao je na predstavljanju jedan od osnivača tvrtke Roko Roić.