Nove prilike za zapošljavanje u IT sektoru - pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled oglasa za pozicije u brzorastućem IT sektoru. Pronađite svojeg favorita i javite im se već danas

Proizvodi i usluge tvrtke The Future Group AS korišteni su u nekim od najvećih produkcija rađenih uživo u posljednjih nekoliko godina, kao što su Superbowl, League of Legends Championship, Eurovizija i slično. Globalna su tvrtka sa sjedištem u Oslu i podružnicama u Los Angelesu, Londonu, Madridu i Zagrebu, a njihovi kupci su sa svih kontinenata. Sada žele proširiti svoj hrvatski tim i traže Mid / Senior Frontend Developera (m/ž). Nude plaću od 10.000kn, a ostale pogodnosti i uvjete možeš provjeriti na oglasu koji je aktivan do 26. lipnja.

Superius d.o.o. je tvrtka koja razvija inovativna softverska rješenja za male poduzetnike. Atmosfera za rad je kolegijalna, primanja poticajna, podržavaju i financiraju daljnju edukaciju, radno vrijeme je fleksibilno i rade s novim tehnologijama. Za sada posluju u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, a planiraju se dalje širiti. Sada traže Senior PHP Developera (m/ž) koji bi upotpunio njihov razvojni tim. Potrebno je imati 5+ godina iskustva u razvoju softvera, a svoj CV im možeš poslati do 18. lipnja.

Najveće i vodeće društvo za kinoprikazivačke usluge u Hrvatskoj, Blitz-CineStar d.o.o., šireći i unapređujući poslovanje, svoj uspješni tim želi ojačati novim članom tima na poziciji System administratorom (m/ž). Potrebno je imati minimalno 3 godine radnog iskustva na srodnim poslovima, visok stupanj odgovornosti, inicijative i energije te je poželjno poznavanje T-SQL i Linuxa. Ako si se pronašao u ovom oglasu za posao u Zagrebu, javi im se do 20. lipnja.