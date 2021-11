Nove prilike u IT-ju! Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih oglasa u brzorastućem IT sektoru. Pronađite vašeg favorita i javite im se već danas

IT je tvoja strast ali nije ti san snova 8 h sjediti za računalom? Voliš biti u pokretu i neposrednom kontaktu s korisnicima? Spreman si kontinuirano razvijati svoja znanja? Say no more! Span, jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija, zapošljava na poziciji IT Support Technician (m/ž). Nude ti radnu okolinu koja potiče osobni razvoj i timski duh, mogućnost za učenje i razvoj kompetencija, besplatne sistematske preglede, dodatne slobodne dane, pogodnosti za djecu zaposlenika… Javi im se do 11. studenog.