Raste potražnja za radnicima u IT-ju, a doznali smo kakve se plaće i pogodnosti nude u Hrvatskoj: Bonusi, besplatni obroci i piće na poslu...

Proanalizirali smo oglase u IT-ju i saznali zanimljive podatke: Dosad ih je u 2021. čak 63 posto više nego lani

Druga pandemijska godina posebno je dinamična u IT sektoru. I površnim uvidom u broj oglašenih radnih mjesta i uvjeta po kojima se traži novi kadar jasno je - zahuktava se borba za radnike.

Potvrđuju nam to i podaci koje je tportal dobio s portala MojPosao, a koji pokazuju kako je dosad u 2021. godini objavljeno 2896 oglasa u kategoriji IT i telekomunikacije, što je 63 posto više nego u istom periodu 2020. godine i 17 posto više nego 2019. godine.

Od programskih jezika, najzastupljeniji u oglasima su Java, Javascript, C/C++, typescript i PHP. U prosjeku poslodavci traže 2,8 godina radnog iskustva.

A kakve su plaće?

Kako pokazuje analiza portala MojPosao, prosječna mjesečna neto plaća u IT-ju iznosi 9655 kuna. U privatnim tvrtkama, pretežno u stranom vlasništvu, prosječna plaća iznosi 10.164 kune dok je u onima u pretežno u domaćem vlasništvu na razini od 9424 kune.

Plaća se povećava s obzirom na godine iskustva pa tako za manje od godinu dana iznosi 7133 kune, za godinu do dvije 8404 kune, za tri do pet 10.178 kuna, za šest do deset godina 11.780 kuna te za staž dulji od deset godina iznosi 11.423 kune.

Kad je riječ o nefinancijskim beneficijama, doznajemo, poslodavci iz sektora IT-ja najčešće nude fleksibilno radno vrijeme, rad na daljinu, besplatno piće na poslu, naknadu za putne troškove, plaćene zdravstvene usluge (iznad osnovnog), poklon/bonus za obljetnice rada u tvrtki, bonus za važne događaje u životu (rođendan, vjenčanje, rođenje djeteta) i topli obrok.