Nova metoda: Astronomi su otkrili način na koji predvidjeti masivne eksplozije zvijezda

Znanstvenici su uvjereni da se skorašnja eksplozija zvijezde može prepoznati uz pomoć okolnog materijala

Kad se masivna zvijezda krene približavati svršetku svojeg životnog ciklusa, prolazi kroz nekoliko vrlo nasilnih faza. Duboko u njezinoj jezgri umjesto vodika počne koristiti teže elemente, počevši s helijem, pa onda ugljikom, kisikom, magnezijem i silikonom. Na kraju će lanca u jezgri stvoriti željezo. S obzirom na to da željezo sakuplja energiju umjesto da je ispušta, to znači kraj zvijezde koja se u roku od oko 12 minuta izvrne iznutra prema van i detonira u masivnoj eksploziji - supernovi.

Premda se prema unutrašnjosti zvijezde može lako zaključiti da će uskoro eksplodirati, iznimno je teško zaključiti što se događa izvana. Da, tijekom posljednjih godina života ove zvijezde se povećaju i postanu blistavije - do deset tisuća puta svjetlije od Sunca. S obzirom na to da su njihove površine tako rastegnute, vanjske temperature padaju, zbog čega izgledaju kao crveni divovi.

Najpoznatiji primjer ovakve zvijezde koja se približava kraju je Betelgeuse. Da ga stavimo u naš sustav, on bi se na mjestu Sunca rastezao sve do Jupitera. Betelgeuse će uskoro doživjeti supernovu, premda nitko ne zna kada točno. Čak i ako znamo da će zvijezda eksplodirati, sve donedavno nismo otkrili precizan način na koji odrediti kada će se to dogoditi.

Tempirane bombe

Tim astronoma razvio je način pomoću kojeg je moguće prepoznati supernove nekoliko godina prije eksplozije. Izvješće su objavili u bazi podataka arXiv te su prihvaćeni za publikaciju u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Proučavali su nekoliko desetaka jedinstvenih supernova, poznatijih kao supernove Tipa II-P, a koje, za razliku od ostalih, imaju eksplozije koje ostaju blistave dugo nakon početnog izboja.

Astronomi su pregledali stare kataloge i pronašli slike zvijezda prije eksplozije. Svaka od njih bila je crveni div kao Betelgeuse, što je jasna indikacija toga da su ovakvi tipovi zvijezda kandidati za supernove, piše Space.