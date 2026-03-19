Njemačkoj je ostalo još malo ledenjaka, ali i njih bi mogli uskoro izgubiti

Ledenjaci Blaueis i Watzmann u bavarskim Alpama su svaki izgubili oko 45 posto površine između 2023. i 2025., prema istraživanju geografa Wilfrieda Hagga s minhenskog Sveučilišta primijenjenih znanosti (HM) i glaciolog Christoph Mayer iz bavarske akademije znanosti (BAdW).

Istraživači su svoje nalaze objavili u četvrtak.

Rastopilo se ukupno milijun kubnih metara leda. Debljina leda također pokazuje da je povlačenje ledenjaka naglo ubrzalo. Debljina se u prosjeku godišnje smanjivala za 1,6 metara, što je značajno veća stopa u usporedbi s razdobljem između 2018. i 2023.

"Vidimo da se ledenjaci sada tope velikom brzinom", kazao je Mayer. "Stopa povlačenja glečera se udvostručila proteklih godina".