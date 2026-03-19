Njemačkoj je ostalo još malo ledenjaka, ali i njih bi mogli uskoro izgubiti

Uoči Svjetskog dana ledenjaka u subotu, njemački znanstvenici su rekli da bi zemlja mogla do 2030-ih ostati bez naslaga vječnoga leda na svojim planinama, nakon što su najmanje četiri glečera u Njemačkoj izgubila više od četvrtine svoje površine u svega dvije godine, javlja agencija dpa.
Ledenjaci Blaueis i Watzmann u bavarskim Alpama su svaki izgubili oko 45 posto površine između 2023. i 2025., prema istraživanju geografa Wilfrieda Hagga s minhenskog Sveučilišta primijenjenih znanosti (HM) i glaciolog Christoph Mayer iz bavarske akademije znanosti (BAdW).
Istraživači su svoje nalaze objavili u četvrtak.
Rastopilo se ukupno milijun kubnih metara leda. Debljina leda također pokazuje da je povlačenje ledenjaka naglo ubrzalo. Debljina se u prosjeku godišnje smanjivala za 1,6 metara, što je značajno veća stopa u usporedbi s razdobljem između 2018. i 2023.
"Vidimo da se ledenjaci sada tope velikom brzinom", kazao je Mayer. "Stopa povlačenja glečera se udvostručila proteklih godina".
Gubitak statusa ledenjaka za nekoliko godina
Dva ledenjaka vrlo brzo bi se mogla prestati klasificirati kao ledenjaci, a to bi se moglo dogoditi već za nekoliko godina, tvrdi se u istraživanju.
Glečer Hoellentalferner u planinskom lancu Wetterstein je kao i prethodnih godina ostao najstabilniji te je izgubio tek devet posto svoje površine. Taj bi se ledenjak i dalje mogao smatrati ledenjakom tijekom 2030-ih kao posljednji u Njemačkoj, rekli su znanstvenici.
Noerdlicher Scheneeferner pak, koji se nalazi ispod najvišeg njemačkog vrha Zugspitze, ozbiljno je pogođen klimatskom krizom i vjerojatno će nestati do kraja desetljeća, pokazuju podaci. Njegova se površina prepolovila između 1980. i 2023., a sada se unutar dvije godine smanjila za četvrtinu.