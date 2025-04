Nintendo otkrio Switch 2: Poznate cijene i datum dolaska

Posebno su istaknute staze inspirirane originalnim Donkey Kong svijetom i dvorcem Hyrule iz serijala The Legend of Zelda. Također, igra nudi novi 'photo mode', kao i mogućnost odlaska na 'scenic drive' s prijateljima.

Nintendo će izdati posebne Switch 2 verzije određenih originalnih Switch igara koje će donijeti poboljšane vizuale i nove značajke. Primjerice, Mario Party Jamboree dobit će podršku za kontrolu mišem i kamerom, dok će The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Tears of the Kingdom dobiti novu značajku vođenja bilješki putem pametnog telefona. Pretplatnici na Switch Online + Expansion Pack će nadogradnje za Zelda igre dobiti besplatno.

Metroid Prime 4 donosi miša i 4K60 fps