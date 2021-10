'Nije cilj postati jednorog nego u svakom trenutku vidjeti nešto na što smo ponosni. Do kraja godine Infinum namjerava zaposliti stotinjak ljudi'

O izazovnoj 2020. godinu, planovima za Crnu Goru i potencijalnoj tituli trećeg hrvatskog jednoroga tportal je razgovarao s Nikolom Kapraljevićem, operativnim direktorom Infinuma koji nam otkriva planove o širenju poslovanja

Stvaranje nečeg novog i razvoj kompanija uzbudljiv je posao. Kao što ljude u sportu veseli rezultat na semaforu, tako i ljude u Infinumu veseli kada vide dobre rezultate prihoda, profita ili valuacije, no, kako kaže operativni direktor Nikola Kapraljević za tportal - nije cilj postati jednorog, nego vidjeti nešto na što se može biti ponosan.

Kako je proteklo pandemijsko razdoblje u Infinumu? Za puno IT tvrtki ono je donijelo i pozitivne stvari, jeste li i vi među njima?

Pandemijsko je razdoblje bilo izazovno za sve nas. Iako smo otprije imali mogućnost rada od kuće, u ožujku 2020. to smo napravili na razini cijele firme, dostavili smo zaposlenicima svu potrebnu opremu i dali im do znanja da smo tu za njih, poslovno i privatno. Prilagodili smo se i uspostavili nove procese kako bismo mogli funkcionirati kao remote-first firma. Zadržali smo produktivnost i timski duh, tako da bih rekao da je to bila sreća u nesreći.

Naša je industrija nastavila ubrzano rasti i to upravo zato što je mnogo tvrtki tada shvatilo da moraju implementirati tehnologiju u svoje poslovanje. Promijenio se malo i mindset klijenata.

Rad od kuće pomogao je i da mnoge tradicionalnije tvrtke osvijeste to da je moguće raditi remote, a one koje su tražile isključivo lokalne partnere kroz taj su proces postale otvorenije prema tome da angažiraju tvrtke iz drugih država.