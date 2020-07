Netko je unutar Minecrafta uspio pokrenuti Windowse 95 i na njima zaigrati Doom

Modifikacija koja omogućava pokretanje Microsoftovog operativnog sustava unutar Minecrafta dostupna je svima te na skroman način dokazuje koliko je tehnologija zapravo napredovala

Modifikacija koristi VirtualBox, besplatni softver za virtualne mašine koji može pokretati OS-ove poput Windowsa 95. U Minecraftu on funkcionira tako da negdje stavite PC kocku i koristiti ju da stvorite virtualni hard disk na koji ćete moći instalirati operativne sustave iz pripadajućih ISO datoteka.

Kao što to obično ide, nije prošlo puno vremena do trenutka kada je netko uz pomoć VM Computers modifikacije uspio pokrenuti Doom unutar Minecrafta. Ne dvojimo da će s vremenom kreativci unutar Minecrafta postići još više, pogotovo uzmemo li u obzir da je sad tehnički moguće pokrenuti Minecraft unutar računala u Minecraftu.

Doom je, sudeći prema svemu, postao ultimativni test za bilo koju modifikaciju ili hack, piše The Verge. Uostalom, do danas smo vidjeli Windowse 95 na Xboxu One i Apple Watchu.