Europski izazivač Netflixa ima planove za brzu ekspanziju, a glavni adut su mu - nordijske drame

Europski izazivač Netflixa, Viaplay, uložio je puno truda u populariziranje na globalnoj sceni, pokušavajući privući publiku sadržajima koji, bar zasad, ne dominiraju digitalnom ponudom konkurenta iz Amerike

Grupa će, doduše, u nove zemlje ući s nižom cijenom pretplate postavivši se kao izvor nordijskih drama s kasnijom mogućnošću dodavanja sportova. 'Neamerički smo izazivač američkom streamingu i stvar je u tome da ne postoji puno usluga poput naše. Nalazimo se u jedinstvenoj poziciji i polako rastemo', rekao je Anders Jensen, glavni izvršni direktor kompanije, u razgovoru za Financial Times .

Glavni paneuropski izazivač američkim streaming divovima poput Netflixa i Disneyja Plus uskoro dolazi u Britaniju, Njemačku i Kanadu te gledateljima probranog okusa nudi dodatnu dozu nordijskih drama. Nordic Entertainment Group, švedski vlasnik usluge Viaplay , ove srijede najavio je da će se do 2023. proširiti na još 16 zemalja, uključujući Austriju i Švicarsku, SAD i Nizozemsku. Usluga se koncentrira i na veliku količinu sportskog sadržaja, primjerice Premier ligu i Bundesligu, Formulu 1 i pikado.

Američke usluge poput Amazon Primea i Disneyja Plus već dominiraju europskim tržištem, a državne televizije samo pokušavaju uhvatiti korak s njima. Vlasnik Viaplaya, Nent, širi se iz nordijske baze te, primjerice, u Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj drži drugo mjesto - odmah iza Netflixa. Usluga trenutno ima 3,3 milijuna pretplatnika, no cilj im je do 2025. doseći njih 12 milijuna.

Viaplay u SAD dolazi ovog prosinca dok će u Nizozemsku stići iduće godine. Britanija, Njemačka, Austrija, Švicarska i Kanada dobivaju uslugu početkom 2023., nakon ovogodišnje investicije od 500 milijuna dolara. Najveći dioničar Viaplaya je norveški naftni fond, s time da je kompanija otvorena ulasku u partnerstvo s lokalnim igračima poput Britboxa, streaming usluge koju drže BBC i ITV.