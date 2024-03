Netflix ponovno poskupljuje?

'To smo smatrali oblikom zamjene za povećanje cijena. Sada kada smo to prošli, možemo nastaviti s našim uobičajenim pristupom povećanja cijena. Vidjeli ste da smo to radili u SAD-u, Velikoj Britaniji i Francuskoj. Ta se promjena odvijala bolje nego što smo predviđali', izjavio je Peters za Variety i dodao:

'Nastavit ćemo pratiti druge zemlje i pokušati procijeniti kada smo isporučili dovoljno dodatne zabavne vrijednosti kako bismo zamolili naše korisnike da malo više plate za održavanje tog pozitivnog mehanizma i da bismo mogli investirati u produkciju sjajnih filmova, serija i igara za pretplatnike.'

Netflix je prošle godine došao do čak 29,5 milijuna novih pretplatnika i time pomeo konkurenciju, koja se muči zadržati i postojeće, a kamoli dolaziti do novih, prenosi N1. 'Iako očekujemo usporavanje rasta, vjerujemo da Netflix još uvijek ima značajan prostor za rast', smatraju analitičari.