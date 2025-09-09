Nepal ukida zabranu društvenih mreža, uvodi se policijski sat

Vlada je ukinula zabranu društvenih mreža uvedenu prošli tjedan, rekao je glasnogovornik kabineta i ministar komunikacija i informacijske tehnologije Prithvi Subba Gurung.

Odluka je donesena nakon što je u ponedjeljak 19 ljudi poginulo, a više od 100 ozlijeđeno u prosvjedima "Generacije Z" protiv raširene korupcije.

Vlasti su također uvele policijski sat unutar gradskog područja Katmandua kako bi se zaustavili daljnji prosvjedi, izvijestio je upravitelj gradskog okruga Chhabilal Rijal.

"Tijekom policijskog sata neće biti dopušteni prosvjedi, masovna okupljanja niti sastanci", priopćio je.