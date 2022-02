Neobičan plinoviti div, udaljen preko pet tisuća svjetlosnih godina od Zemlje, drugi je kandidat za - supermjesec

Znanstvenici su pronašli dokaze postojanja plinovitog mjeseca smještenog u orbiti planeta Kepler 1708b

Novo otkriće je, pišu, drugi kandidat za supermjesec. Prvog smo kandidata otkrili prije četiri godine, no on još čeka potvrdu. Riječ je o sudbini koja će zadesiti i novog kandidata. Otkriće je opisano u radu 'Analiza potencijalnih egzomjeseca u orbiti 70 hladnih i divovskih egzoplaneta i nov kandidat Kepler-1708b-i' (An Exomoon Survey of 70 Cool, Giant Exoplanets and the New Candidate Kepler-1708b-i), objavljenom u Nature Astronomyju.