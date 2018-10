Nemate novca za genska poboljšanja? Potisnut će vas bogati superljudi, predvidio je Stephen Hawking

Ljudi koji nisu genetski poboljšani će izumrijeti ili biti gurnuti na margine. Zamijenit će ih rasa samodizajnirajućih bića koja će se stalno iznova sve više poboljšavati', prognozirao je slavni fizičar.

U eseju Brief Answers to the Big Questions naveo je kako će bogati ljudi uskoro imati priliku mijenjati vlastite gene kako bi stvorili superljude. Ali, to će imati neugodne posljedice po ljude koji nisu poboljšani.

'Jednom kad se takav superčovjek pojavi nastat će značajni politički problemi s ljudima koji nisu genetski poboljšani, koji se s njima neće moći natjecati. Za pretpostaviti je kako će izumrijeti ili biti gurnuti na margine. Zamijenit će ih rasa samodizajnirajućih bića koja će se stalno iznova sve više poboljšavati', prognozirao je Hawking.