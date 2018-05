Upravo je objavljen posljednji rad Stephena Hawkinga koji otkriva - paralelne svemire

Pokaže li se kako je nedavno preminuli fizičar u pravu, osim našeg postoji više paralelnih svemira u kojima vladaju isti zakoni fizike

Deset dana prije no što je preminuo slavni teorijski fizičar Stephen Hawking predao je izdavaču svoj posljednji znanstveni rad A smooth exit from eternal inflation? Upravo ga je objavio časopis Journal of High Energy Physics.